بسبب تصادم وزيادة الأحمال .. زحام مروري بطريق إسكندرية الزراعي- (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

القاهرة - إسكندرية القاهرة - القاهرة والإسكندرية "القاهرة" الزراعية بسبب زيارة الأحمال وحادث تصادم السيارات القادم من مناطق مختلفة بالقليوبية والمتجهات القاهرة وامتدت طويلتان لمسافة 5 كيلو مترات وصولا إلى تقاطع الطريق الدائري مع إسكندرية الزراعي.

وكانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ، أعادت صباح اليوم الثلاثاء ، فتح طريقي الصحراوى الشرقي والسويس عقب انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية امام قائدي السيارات.

كانت الرؤية الخلفية للرؤية الليلية والمساحات المائية على الطرق الرئيسية وتعيق الرؤية وعلى الفور تم غلق الطريق الصحراوي الشرقي وطريق القياس من الكيلو 61 وحتيو 109 في يجعل لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية.

وأهابت الادارة العامة للمرور ، بقائدي السيارات ، التجارة بت العمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وفي وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتي أسيوط أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة وفتح طريق السويس الصحراوي.