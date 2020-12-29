لإصابته بكورونا.. نقل وكيل صحة القليوبية من قها إلى مستشفى العجوزة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أكد مصدر طبي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، نقل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، من مستشفى قها المركزي بعد عزله بها، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.

وسبق وأكد مصدر في مديرية الصحة بالقليوبية، ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في المحافظة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأثبتت الإشاعات والتحاليل إصابته بالفيروس، وجرى نقله من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها، واتخاذ إجراءات الوقاية الاحترازية بديوان المديرية، والعاملين بمكتبه، وتطهير الاستراحة التي كان يقيم بها.

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