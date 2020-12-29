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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

استجابت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، لاستغاثة شيرين سمير راغب عبدالمقصود، المُصابة بالسمنة بقرية بير شمس في الباجور بمحافظة المنوفية، والتي ناشدت خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بعلاجها.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لـ"مصراوي"، إن الوزارة أبلغته بمتابعة الحالة وتقديم اللازم لها، ومن المقرر نقلها اليوم في سيارة إسعاف مُجهزة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية وفقًا لحالتها الصحية، مشيرًا إلى أنه أبلغ مرفق الإسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى، وحجزها إذا رأى الأطباء ضرورة لذلك.

وكان "مصراوي" قد نشر أمس قصة "شيرين"، والتي أصيبت بالسمنة منذ 6 سنوات، واحتار الأطباء في علاجها دون نتيجة، وانقطع مصدر رزقها من بيع الملابس، وباتت تتلقى المساعدات من أهل الخير، وأطلقت السيدة استغاثة للمسؤولين عبر "مصراوي" لعلاجها من الآلام وسدْ ديونها.

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