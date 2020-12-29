ضبط مُسجل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين ومكاتب البريد في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين وموظفي مكاتب البريد بحيل ماكرة في الجيزة.

تلقى مركزي شرطة (إدفو بمديرية أمن أسوان – الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد) بلاغا من

(مديري مكاتب بريد كائنان بدائرة المركزين) بتلقيهما اتصال هاتفي من شخص ادعى كونه ضابط شرطة وطلب منهما تحويل حوالات بريدية لأحد الأشخاص نظراً لانشغاله بالعمل فقام أحدهما بإرسال حوالات مالية وتم استلامهم من مكتبي بريد كائنان بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة، 6 شرائح لخطوط محمولة).

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بإسلوب انتحال صفة ضابط شرطة باستخدام المضبوطات حيازته.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 8 وقائع آخرى بأسلوب التقاط الأرقام التليفونية المدونة على سيارات النقل والأجرة "تابعة لشركات خاصة ومواطنين" أثناء سيرها بالطرق العامة والاتصال بماليكها والإدعاء بكونه ضابط شرطة واصطدام سياراتهم بسيارة آخرى، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية نظير إصلاح التلفيات وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمكن الاستدلال على 8 أشخاص "مجني عليهم" في تلك الوقائع، وتبين قيامهم بتحويل 12حوالة بريدية "مبالغ مالية" للمتهم المذكور من عدة مكاتب بريدية بمحافظات مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.