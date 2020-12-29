أخبار عاجلة

"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر -
بحوزتها عقاقير مخدرة.. قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية -
تنفيذ 36 مشروعًا بقطاع الطرق والنقل بالشرقية -
لمدة 30 يومًا.. تجديد حبس 3 متهمين في قضية "الفيرمونت" -
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية -
السيسي حريص على تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يشيد بمبادرة "حياة كريمة" -
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة -
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 -
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط مُسجل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين ومكاتب البريد في الجيزة

Print
ضبط مُسجل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين ومكاتب البريد في الجيزة ضبط مُسجل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين ومكاتب البريد في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:43 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين وموظفي مكاتب البريد بحيل ماكرة في الجيزة.

تلقى مركزي شرطة (إدفو بمديرية أمن أسوان – الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد) بلاغا من

(مديري مكاتب بريد كائنان بدائرة المركزين) بتلقيهما اتصال هاتفي من شخص ادعى كونه ضابط شرطة وطلب منهما تحويل حوالات بريدية لأحد الأشخاص نظراً لانشغاله بالعمل فقام أحدهما بإرسال حوالات مالية وتم استلامهم من مكتبي بريد كائنان بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة، 6 شرائح لخطوط محمولة).

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بإسلوب انتحال صفة ضابط شرطة باستخدام المضبوطات حيازته.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 8 وقائع آخرى بأسلوب التقاط الأرقام التليفونية المدونة على سيارات النقل والأجرة "تابعة لشركات خاصة ومواطنين" أثناء سيرها بالطرق العامة والاتصال بماليكها والإدعاء بكونه ضابط شرطة واصطدام سياراتهم بسيارة آخرى، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية نظير إصلاح التلفيات وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمكن الاستدلال على 8 أشخاص "مجني عليهم" في تلك الوقائع، وتبين قيامهم بتحويل 12حوالة بريدية "مبالغ مالية" للمتهم المذكور من عدة مكاتب بريدية بمحافظات مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية