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"العمودي" تواصل عروضها القوية لإطارات "تويو" و"نيكسن"

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"العمودي" تواصل عروضها القوية لإطارات "تويو" و"نيكسن" "العمودي" تواصل عروضها القوية لإطارات "تويو" و"نيكسن"
لأصناف مختارة وتشمل إطارات مجانية وخدمات الترصيص والتركيب

تواصل شركة سعيد محمد العمودي المحدودة- وكيل إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية بالمملكة، عرضها الأقوى خلال العام والتي تنتهي في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وتشمل عروض الشركة إطاراً مجانياً عند شراء 3 إطارات لإنتاج عام ٢٠٢٠م، لأصناف مختارة، وعرض إطار مجاني عند شراء إطار واحد لإطارات إنتاج عام ٢٠١٩ حتى نفاد الكمية.

ويكتمل عرض الشركة بشموله تركيب وترصيص الإطارات مجاناً، وتعبئة غاز النيتروجين مجاناً، مع خدمة مميزة وهي عضوية المساعدة على الطريق مجاناً، وخدمة الطوارئ عند تعطل السيارة، لا قدر الله.

جديرٌ بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة -الوكيل الحصري لإطارات تويو ونيكسن- لديها 18 فرعاً لخدمة الإطارات على مستوى المملكة: جدة، الرياض، الدمام، مكة المكرّمة، القصيم، الخرج، تبوك، حائل، وجازان، وأُسست عام 1954 م، ولديها أكثر من 500 موزع معتمد.

وينتهي العرض في آخر يوم من شهر ديسمبر الحالي 2020 م.

لمزيد من المعلومات والاستفسار:

http://smalamoudi.com.sa/landing/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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