بعد سنوات التقييد.. إتاحة بيع أسطوانات الغاز بالمولات ومنافذ البيع الذاتي

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التدشين غدًا والتطبيق بعد 3 أشهر.. و"الحقيل": مبادرة كبرى للأنشطة التجارية

بعد سنوات من التقييد واقتصار بيعها على محال الغاز المتخصصة، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قرب إتاحة بيع أسطوانات الغاز في المحلات التجارية والمولات ومحطات الوقود ومنافذ البيع الذاتي؛ موضحة أنها ستشمل خمسة أنشطة بدل نشاط واحد كان في السابق.

وتفصيلًا، بيّن وكيل وزارة الشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل للإخبارية، أن تدشين الأنشطة الجديدة لبيع أسطوانات الغاز؛ سيكون غدًا الأربعاء؛ لافتًا إلى أن التطبيق سيكون على نوعين بعد ثلاثة أشهر للأنشطة الجديدة؛ بينما المحلات القديمة قد تم منحها فرصة عامين للبدء في التطبيق لتحسين أوضاعها.

وقال "الحقيل": "من ضمن الأنشطة التي سيسمح لها ببيعها: المراكز التجارية والمولات، ونشاط الخدمة الذاتية أو البيع الذاتي، ومحطات الوقود"؛ لافتًا إلى أن عددها خمسة أنشطة، وأوضح أنه سيتم توفير مكان تتوافر فيه اشتراطات السلامة أو الاشتراطات الصحية، ويكون الدفع ذاتيًّا من خلال جهاز؛ حيث يتم استبدال القديمة بأخرى جديدة.

وأضاف: "تقوم الوزارة بمبادرة كبرى لتحسين بيئة الأنشطة التجارية بالمشاركة مع القطاعات الخاصة أو الحكومية، ومن ضمنها أنشطة أسطوانات الغاز المسال".