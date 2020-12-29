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مصدر: بحث الكريسماس لعبدالله رشدي لمعرفة مدى احتوائه على مخالفات

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مصدر: بحث فيديو الكريسماس لعبدالله رشدي لمعرفة مدى احتوائه على مخالفات مصدر: بحث الكريسماس لعبدالله رشدي لمعرفة مدى احتوائه على مخالفات

مصراوي Masrawy

12:19 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن إدارة التفتيش تبحث حاليا الفيديو الأخير للشيخ عبدالله رشدي الباحث بمديرية القاهرة، ومعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات به أم لا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن عبدالله رشدي ممنوع حاليا من صعود المنابر، ويعمل باحثا للدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وحال وجود أي مخالفات في الفيديو الأخير له، بما يتنافى مع المنهج الوسطي الذي تتبناه الوزارة، سيتم معاقبته طبقا للوائح والقوانين.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف ستتصدى بكل قوة لأي محاولة لإثارة الفتنة، خاصة من المنتسبين إليها.

وقال عبدالله رشدي الباحث بوزارة الأوقاف، إن رأس السنة الميلادية أو "الكريسماس" ليس له أي ميزة أو خصوصية، عن باقي الأيام

وأضاف في بثه على موقع يوتيوب، أنه لا يفعل في "الكريسماس" أي شيء زيادة عن الأمور المعتادة، وليس له أي مكانة أخرى، متابعا"لا أحتفل ولا أرى أمرا يستحق الاحتفال غير عيدي الفطر والأضحي".

وأكد أن الاحتفال بالكريسماس عن طريق شرب المنكرات ومشاهدة مشاهد خارجة حرام شرعا، ولا يوافق الشريعة الإسلامية.

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