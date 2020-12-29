الأمن العام: تنفيذ 78 ألف حكم قضائي وضبط 237 قضية مخدرات خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 201 قطعة سلاح ناري، 237 قضية مخدرات وتنفيذ 78260 حكم قضائي متنوع.

وضبط الحملات 3 تشكيلات عصابية، ضما 9 متهمين ارتكبوا 16 حادث متنوع، 24 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 329 دراجة نارية مخالفة، 24746 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.