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بسبب سيارة "عسل".. تكدس مروري بالطريق الزراعي في القليوبية

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بسبب سيارة "عسل".. تكدس مروري بالطريق الزراعي في القليوبية بسبب سيارة "عسل".. تكدس مروري بالطريق الزراعي في القليوبية

مصراوي Masrawy

12:16 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد الطريق الزراعي بقليوب، تكدسًا مروريًا، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعسل أعلى كوبري قليوب، في اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، وجرى رفع السيارة، وفتح الطريق مرة أخرى دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعسل، أعلى كوبري قليوب اتجاه القاهرة، ولا توجد إصابات.

انتقل العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، وتبين انقلاب السيارة رقم "3952 ع ى أ"، نقل الغربية، قيادة "منصور.ع.ا"، بسبب السرعة والشبورة المائية.

جرى رفع السيارة، ووضع كميات من الرمال على الأسفلت، لتسهيل الحركة، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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