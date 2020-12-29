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انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت بالطريق الساحلي بالإسكندرية- صور

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انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت بالطريق الساحلي بالإسكندرية- صور انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت بالطريق الساحلي بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

12:04 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

شهد كوبري البترول بالطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت، دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا بانقلاب سيارة محملة بالزيوت أعلى كوبري البترول بمنطقة وادي القمر بالطريق الساحلي، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

انتقل مسئولي حي العجمي وضباط إدارة المرور وقسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إنه جرى الدفع بـ 2 لودر و5 سيارات نقل محملة بالرمال الخشنة وسيارتي ردم، لإزالة بقعة الزيت.

وأضاف رئيس الحي، أنه جرى السيطرة على الموقف وإعادة تسيير حركة المرور، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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