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تخصص في السرقة عن بُعد.. ضبط هاكرز اخترق حسابات مواطنين واستولى على أموالهم بالجيزة

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تخصص في السرقة عن بُعد.. ضبط هاكرز اخترق حسابات مواطنين واستولى على أموالهم بالجيزة تخصص في السرقة عن بُعد.. ضبط هاكرز اخترق حسابات مواطنين واستولى على أموالهم بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:02 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص تخصص في القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في العمليات الشرائية من مواقع التسوق الإلكتروني بمنطقة بولاق الدكرور.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية من على مواقع التسوق الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأنه يقوم بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مستخدماً جهاز لاب توب يحتفظ به بمسكنه.

وبإرشاده تم ضبط 3 هواتف محمول ، جهاز كمبيوتر محمول"لاب توب" ) وبفحص جهاز "اللاب توب" المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تشمل العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها للعديد من البنوك المصرية والأجنبية والخاصة بالعديد من عملاء تلك البنوك بهدف استخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبمواجهته المتهم المذكور بما أسفر عنه فحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته أقر بارتكابه جريمتين بذات الأسلوب.

وجار التنسيق ومسئولي البنوك المصرية لفحص العمليات التي تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها والموجود بياناتها على جهاز "اللاب توب" الخاص بالمتهم والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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