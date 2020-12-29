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: اللقاح الإيراني يصل لمرحلة التجارب السريرية

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فيروس كورونا: اللقاح الإيراني يصل لمرحلة التجارب السريرية : اللقاح الإيراني يصل لمرحلة التجارب السريرية

مصراوي Masrawy

12:07 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

: اللقاح الإيراني يصل لمرحلة التجارب السريرية
طهران- (بي بي سي):
بدأت إيران تجارب سريرية على لقاحها الأول المصنع محليا ضد فيروس كورونا، حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني. ووفقا للتقارير الواردة فإن متطوعة إيرانية تدعى، طيبة مخبر، كانت الأولى في تجربة اللقاح الإيراني المسمى Cov-Iran Blessing، سريريا.
وتعد التجارب السريرية هي المرحلة الثالثة والأخيرة لاختبار أمان اللقاح وأثره الطبي على عدد من الأفراد تمهيدا لطرحه بعد الحكم على سلامته.
وعانت إيران من أسوأ تفش للوباء في منطقة الشرق الأوسط، مسجلة ما لا يقل عن 54 ألف وفاة وأكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بحسب البيانات الرسمية..
ويلقى المسؤولون الإيرانيون باللائمة على العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم والتي لم تمكنهم من شراء اللقاحات من الخارج وحالت دون ذلك على حد قولهم، معطيين الضوء الاخضر لإنتاج لقاح محلي مقاوم لكورونا بالرغم من تشديد وانشطن على أن العقوبات الأمريكية تستثني الأدوية والمساعدات الإنسانية.

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