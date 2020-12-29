أخبار عاجلة

"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر -
بحوزتها عقاقير مخدرة.. قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية -
تنفيذ 36 مشروعًا بقطاع الطرق والنقل بالشرقية -
لمدة 30 يومًا.. تجديد حبس 3 متهمين في قضية "الفيرمونت" -
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية -
السيسي حريص على تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يشيد بمبادرة "حياة كريمة" -
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة -
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 -
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مناورة عسكرية في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي

Print
مناورة عسكرية في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي مناورة عسكرية في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي

مصراوي Masrawy

12:06 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

غزة- (بي بي سي):

تستعد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة يفترض أن تنطلق اليوم ولمدة 24 ساعة على أن يتخللها إطلاق صواريخ وقذائف مختلفة تجاه الحرب.

وتضم قائمة الفصائل المنضوية تحت ما يعرف بـ" الغرفة العسكرية المشتركة" حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل اليسار.

وقررت وزارة الداخلية التابعة لحماس اتخاذ جملة من التدابير تزامنا مع المناورة ومنها إغلاق البحر أمام الصيادين والمتنزهين بشكل كامل، إضافة لإغلاق عدد من الشوارع الرئيسة وإخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية