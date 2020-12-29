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"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية
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السبت 02 يناير 2021 03:42 مساءً
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر
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السبت 02 يناير 2021 03:42 مساءً
بحوزتها عقاقير مخدرة.. قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية
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السبت 02 يناير 2021 03:40 مساءً
تنفيذ 36 مشروعًا بقطاع الطرق والنقل بالشرقية
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السبت 02 يناير 2021 03:40 مساءً
لمدة 30 يومًا.. تجديد حبس 3 متهمين في قضية "الفيرمونت"
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السبت 02 يناير 2021 03:40 مساءً
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية
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السبت 02 يناير 2021 03:40 مساءً
السيسي حريص على تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يشيد بمبادرة "حياة كريمة"
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السبت 02 يناير 2021 03:40 مساءً
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة
-
السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38
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السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد
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السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
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فيديو اليوم السابع
تفاصيل أبشع جريمة أسرية في سوهاج بحق طفلتين وشاب
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 12:21 مساءً
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