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"الجفري": 27 مبادرة ميدانية ورقمية قدمتها "أجياد" لمواجهة جائحة "كورونا"

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"الجفري": 27 مبادرة ميدانية ورقمية قدمتها "أجياد" لمواجهة جائحة "كورونا" "الجفري": 27 مبادرة ميدانية ورقمية قدمتها "أجياد" لمواجهة جائحة "كورونا"
نفّذها 100 متطوع واستفاد منها 250 ألف شخص بالتعاون مع جهات مختلفة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد في مكة المكرمة الدكتور عصام الجفري، أن الجمعية قدمت أكثر من 27 مبادرة مجتمعية وتوعوية متميزة لمواجهة المستجد (كوفيد-19) بالمشاركة مع القطاعات المختلفة مثل وزارة الصحة والموارد البشرية والشؤون الإسلامية، ورجال الشرطة، استفاد منها أكثر من 250 ألف شخص وشارك في تنفيذها نحو 100 متطوع.

وقال "الجفري": إن مبادرات جمعية أجياد تتمثل في توزيع سلال غذائية على المتضررين في الأحياء المعزولة ضمن مبادرة "برًّا بمكة" التي تشرف عليها إمارة مكة، وتوزيع 1200 بروشور توعوي بلغات مختلفة و38 ألف كمامة.

وأضاف: تم توفير مترجمين لثماني لغات مختلفة لتوعية الخاضعين للعزل الصحي في المستشفيات والفنادق بمكة، كما وزعت الجمعية أكثر 100 ألف سجادة صلاة قابلة للتحلل (استخدام مرة واحدة) في مستشفيات مكة المكرمة، إضافة إلى ذلك تم تنفيذ مبادرة تكريم رجال الأمن المتواجدين في نقاط التفتيش في الأحياء المعزولة؛ مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت أيضًا برامج إلكترونية من تصميم مقاطع توعوية وتصاميم إرشادية؛ للحث على التقيد بالأنظمة والإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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