حملات على المقاهي والمطاعم لمواجهة كورونا بأسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملات على المقاهي والمطاعم والمنشآت العامة والخاصة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى شن حملات رقابية وتفتيشية على عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات والصيدليات وغيرها بمعدل ٢٥٠ محلًا و٢٠٠ صيدلية خلال الفترتين الصباحية والمسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكذا جرى نشر وتوزيع بوسترات وملصقات للتوعية للحماية من انتشار العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام أدوات تطهير وتعقيم الأيدي بصفة مستمرة.