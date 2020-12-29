ضبط 60 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع في الغربية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن الغربية مصنعا لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بطنطا وبداخله 60 ألف كمامة مجهولة المصدر.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 60 ألف كمامة طبية، كمية كبيرة من مواد تصنيع الكمامات، و13 ماكينة لتصنيع الكمامات داخل شقة معدة كمصنع لإنتاج الكمامات الطبية دون ترخيص وتم ضبط 5 أشخاص من القائمين على عملية التصنيع من بينهم مالكة الشقة وبسؤالهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.