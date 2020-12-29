مطران الفيوم: قصر قداسات عيد الميلاد على الآباء الكهنة بسبب كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الفيوم- حسين فتحى:

قرر الأنبا إبرام مطران الفيوم، قصر صلاة قداسات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس، على الآباء الكهنة فقط، بدون حضور الشمامسة أو المصلين، وإلغاء قداس صباح الجمعة المقبل.

وقال مطران الفيوم إنه يجرى استقبال التهاني بعيد الميلاد المجيد من خلال الاتصال التليفوني، أو من خلال الرسائل، مع اعتذار كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين سواء مساء أو صباح العيد.

وقرر مطران الفيوم إغلاق المدافن أمام الزيارات المعتادة في هذه الفترة، عدا حالات الدفن للمتوفين، مع الاستمرار في صلاة القداسات يومي الأحد والجمعة، بحضور الآباء الكهنة فقط إبتداءً من الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر.

واعتذرت إيبارشية الفيوم، للمصلين الحاجزين يومي الجمعة والأحد المقبلين، عن حضور القداسات، بسبب الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة جائحة "كورونا".