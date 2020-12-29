عامل يقتل شقيق زوجته بسبب الخلافات الأسرية في الخانكة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي ميكانيكي بمنطقة الجبل الأصفر في الخانكة مصرعه، إثر مشاجرة مع نجل عمه وزوج شقيقته، والذي ضربه بعصا على رأسه في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، فسقط غارقا في دمائه.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وتحديد أسبابها وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل بناحية الجبل الأصفر.

انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "ع.م.ع" 33 عامًا، ميكانيكي "المجني عليه"، وطرف ثاني زوج شقيقته "نجل عمه" عامل، بسبب خلافات أسرية بين "المتهم"، وزوجته "هـ.م.ع" 23 عامًا، ربة منزل، والتي تركت على إثرها عش الزوجية، وأقامت بمنزل أسرتها، ولدى توجه زوجها "المتهم" لمحاولة الصلح وإعادتها لمسكنه، حدثت مشادة كلامية بينه وشقيق زوجته، اعتدى خلالها الزوج على المجني عليه بقطعة خشبية، ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه ومات في الحال.

بسؤال والد المتوفي "ع.ف.ن" 66 عامًا بالمعاش، ردد ذات المضمون، واتهم زوج ابنته بقتل ابنه، وجرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.