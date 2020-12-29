أخبار عاجلة

"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر -
بحوزتها عقاقير مخدرة.. قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية -
تنفيذ 36 مشروعًا بقطاع الطرق والنقل بالشرقية -
لمدة 30 يومًا.. تجديد حبس 3 متهمين في قضية "الفيرمونت" -
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية -
السيسي حريص على تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يشيد بمبادرة "حياة كريمة" -
"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة -
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 -
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كيف ينبغي أن يكون صوت السيارة الكهربائية؟

Print
كيف ينبغي أن يكون صوت السيارة الكهربائية؟ كيف ينبغي أن يكون صوت السيارة الكهربائية؟

مصراوي Masrawy

11:46 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):

تمتاز السيارات الكهربائية بالقيادة الهادئة، مما يرفع خطر وقوع ، ولتجنب ذلك تبذل شركات السيارات حاليا جهودا حثيثة لتزويد السيارات الكهربائية بأصوات مميزة للفت انتباه المشاة ومستخدمي الطريق الآخرين.

وقال ستيفان سينتبالي، أستاذ الصوتيات والديناميكيات وتكنولوجيا المركبات في جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، إنه يتعين الآن على المطورين منح السيارة قوة مسموعة عن عمد، للحفاظ على حياة المارة ومستخدمي الطريق الآخرين.

ويجب أن تنتج جميع المركبات، التي تصل سرعتها إلى 20 كم/ساعة مستوى ضوضاء لا يقل عن 56 ديسيبل و75 ديسيبل كحد أقصى، ويجب أن يكون الصوت مستمرا.

وهذه هي الطريقة الوحيدة، التي يمكن لمستخدمي الطريق الآخرين، بمن فيهم ضعاف البصر، تحديد موقع المركبات بدقة، كما يلزم أن تعبر هذه الإشارة عن كونها صادرة عن سيارة، كما يجب أن يكون الصوت عالي الجودة، فلا يجب أن يكون الصوت مصحوبا بصرير أو خشخشة.

فولكس فاجن ID

من جانبها قالت إندرا كوجلر، مصممة الصوت لدى شركة فولكس فاجن، إن شركتها طورت في السنوات الأخيرة صوتا خاصا بالطراز الكهربائي ID.

ويتمثل الإبداع هنا في إنشاء صوت لمجموعات مختلفة ينظر إليه على أنه ممتع وغير مزعج من قبل الجميع، كما أن الصوت لابد أن يميز السيارة من حيث حجمها؛ فسيارات الفئة الكبيرة ليست كالصغيرة.

ويرى توماس كوبرز، مصمم الصوت لدى شركة مرسيدس، أن السيارة الكهربائية لابد أن تكون مختلفة ومتميزة، لا سيما من الداخل مع إنتاج أصوات تفيد تحديد عمليات القيادة مثل التسارع على سبيل المثال.

وتتضمن حزم الصوت في السيارة الكهربائية التحية والبدء والاستعداد للقيادة واختيار مستوى القيادة وتغيير برنامج القيادة وضوضاء نظام الدفع.

ويشير الخبراء، إلى أن أصوات القيادة ليست ملفات MP3 أو Wave منتهية، ولكنها أصوات فردية من حسابات الوقت الفعلي؛ فالصوت يتغير حسب ظروف القيادة. وهناك الكثير من القوة الحاسوبية وراء ذلك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية