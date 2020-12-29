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مصدر بـ"الكهرباء": 300 مليون جنيه سرقات تيار شهريًّا.. ومليون طلب لتركيب عدادات كودية

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مصدر بـ"الكهرباء": 300 مليون جنيه سرقات تيار شهريًّا.. ومليون طلب لتركيب عدادات كودية مصدر بـ"الكهرباء": 300 مليون جنيه سرقات تيار شهريًّا.. ومليون طلب لتركيب عدادات كودية

مصراوي Masrawy

11:48 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء ، إن هناك ما يقرب من 200 إلى 300 مليون ك.و.س من الطاقة الكهربائية المنتجة التي يتم بيعها لشركات التوزيع، يتم فقدها من خلال عمليات سرقات التيار وتزايدها، بالإضافة إلى عدم تركيب عدادات كودية للمخالفين أيضًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن سرقات التيار تعدت الـ300 مليون جنيه في بعض الأشهر؛ خصوصًا في فصل الصيف، ما يمثل عبئًا على الوزارة والشركات التابعة لها؛ الأمر الذي دفع الوزارة إلى السرعة في تركيب العدادات الكودية بدلًا من العمل بنظام الممارسة.

وأكد المصدر أن عدد الطلبات التي تم التقدم بها من قِبل المخالفين وسارقي التيار للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية بلغ مليون طلب حتى الآن، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية التي بلغ فيها عدد المتقدمين بطلبات لتركيب عدادات كودية 2.5 مليون مواطن.

وأوضح المصدر أن المنصة تعمل باستمرار ويتم حاليًّا إجراء المعاينات بشركات التوزيع التسع؛ حيث بلغ إجمالي المعاينات ما يقرب من 150 ألف معاينة، وما تم إجراؤه وتنفيذه منها بلغ 50 ألفًا، وما تم سداده يزيد على 10 آلاف مقايسة حتى الآن.

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