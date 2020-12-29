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"الندوة العالمية" تحفر عدة آبار جديدة بالمناطق الجافة والفقيرة بالصومال

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بهدف توفير المياه النقية الصالحة للشرب للأهالي لتفادي الأمراض والأوبئة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال، بحفر عدد من الآبار الارتوازية التي يستفيد منها آلاف السكان في عدد من المناطق الجافة والفقيرة النائية التي يتعذر الحصول فيها على المياه الصالحة للشرب.

ويُعد هذا المشروع إسهامًا من الندوة في توفير المياه النقية للأهالي؛ لتفادي الأمراض والأوبئة التي تُسببها المياه الملوثة التي لا تصلح للاستعمال الآدمي.

من جانبهم، أشاد المسؤولون في هذه المناطق بجهود الندوة العالمية التنموية، وعبّر المستفيدون عن سعادتهم وامتنانهم للعطاء السخي لمملكة الإنسانية حكومة وشعبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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