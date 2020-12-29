لجنة ثلاثية لبحث حالة طفلة "الطوايل" المقيدة بالسلاسل في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمدينة ساقلته ولجنة حماية الطفل، بالانتقال لمنزل شاب وطفلة بقرية الطوايل، "معاقين ذهنيًا" والذين عثر عليهما مقيدين بالسلاسل والأقفال، لبحث حالتهما وإعداد تقرير مفصَّل بحالتهما، تمهيدًا لتقديم المساعدة اللازمة لهما.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة، بتوقيع الكشف الطبي اللازم على الحالتين وبحث إمكانية نقلهما لإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، لرفع المعاناة عن أسرتيهما.

كان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لطفلة مقيدة بالسلاسل والأقفال، وطالب مستخدمو موقع التواصل مسئولي المحافظة بسرعة إنقاذ حياة الطفلة، والتي وصفوها بالصعبة، خاصة مع تراجع الحالة الاقتصادية لأسرتها.

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