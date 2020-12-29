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بنجلاديش ترسل مجموعة ثانية من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال

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بنجلاديش ترسل مجموعة ثانية من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال بنجلاديش ترسل مجموعة ثانية من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال

مصراوي Masrawy

11:31 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

دكا - (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن بنجلاديش نقلت مجموعة ثانية من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال، من مخيم مزدحم للاجئين في منطقة كوكس بازار بجنوب شرق البلاد.

وقامت سفن البحرية في الصباح بنقل 1804 لاجئ إلى جزيرة بهاشان شير ضمن برنامج لإعادة التوطين، بحسب ما قاله عبد الله المأمون شودري، رئيس البرنامج.

وأضاف شودري أنه تم إرسال اللاجئين إلى قرى تم بناؤها حديثا لدى وصولهم.

وفي ظل انتقادات من جانب الجماعات الحقوقية الدولية، جرى نقل أكثر من 1600 لاجئ من أفراد الروهينجا مطلع هذا الشهر للجزيرة، الواقعة على بعد 35 كيلومترا من البر الرئيسي.

وقال وزير خارجية بنجلاديش ايه كيه عبد المؤمن إن اللاجئين يذهبون طواعية إلى "منتجعات جميلة" حيث قامت ببناء منازل لنحو 100 ألف من مسلمي الروهينجا.

وتقول بنجلاديش إنها قامت باستثمار نحو 350 مليون دولار لبناء بنية تحتية من أجل إقامة أماكن إيواء مؤقتة للاجئين في الجزيرة، تشمل قرى ومستشفات وأماكن إيواء من الأعاصير ومساجد.

ولكن الجماعات الحقوقية أعربت عن قلقها، وقالت إن الجزيرة، الذي ظهرت منذ عقدين فقط، عادة ما تغمرها مياه الأمطار الموسمية وقابلة للتعرض لخطر الأعاصير سنويا.

ويذكر أن أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا يعيشون في مخيمات سيئة في منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلاديش، عقب فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وقد عبر نحو 750 ألف من أفراد مسلمي الروهينجا الحدود عقب أن شنت ميانمار حملة عسكرية في أغسطس 2017.

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