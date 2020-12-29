بينها 12 قضية تهريب بضائع وهجرة غير شرعية.. جهود أمن المنافذ خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الثلاثاء، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية ولوحات مفاتيح حاسب آلي، وقضيتي تهريب نقد، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص مخدرة، وضبط 36 قضية أمن عام، وضبط 1199 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 197 حكم قضائي متنوع، و8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.