"المرور": ضبط 48 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات في 12 محافظة

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مصراوي Masrawy

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر - أسوان ) عن فحص (706) حالة بين السائقين، تبين إيجابية (48) حالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.