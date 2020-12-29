ضبط 11 بينهم 8 أجانب بحوزتهم 6 أطنان ذهب خام في مرسى علم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أصبحت شركة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيارتين نقل مُحمل عليهما (كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب 6 طن ، 3 منتجات سولار وبنزين ، بعض المعدات التي تستخدم في التنقيب عن خام الذهب) سيرهما برريق مرسى علم / إدفو بحوزة 11 شخص ، من بينهم 8 نشر معلومات إحدى الدول العربية) وهروب قائد إحدى السيارتين.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المتهمين.