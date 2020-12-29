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ضبط 9219 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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ضبط 9219 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات ضبط 9219 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

11:23 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية 9219 سائق نقل جماعي واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ومن بينها ارتداء "الكمامة".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن جهودها أيضًا خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير 830 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق، وضبط 350 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 3052 أرجيلة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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مصراوي Masrawy

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