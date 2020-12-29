عبدالله رشدي: الكريسماس ليس مميزا عن باقي الأيام.. ولا أعترف إلا بالسنة الهجرية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ عبدالله رشدي، الباحث بوزارة الأوقاف، إن رأس السنة الميلادية أو "الكريسماس" ليس له أي ميزة أو خصوصية عن باقي الأيام، وفي فيديو بثه على موقع يوتيوب، قال إنه لا يفعل في "الكريسماس" أي شيء زائدا على الأمور المعتادة، وليس له أي مكانة أخرى: "لا أحتفل، ولا أرى أمرا يستحق الاحتفال غير عيدي الفطر والأضحي، والاحتفال بالكريسماس عن طريق شرب المنكرات ومشاهدة المشاهد الخارجة حرام شرعا، ولا يوافق الشريعة الإسلامية".

وشدد رشدي على أن "المسلم لا يجوز له أن يحتفل، أو يشاهد أي مشاهد خارجة حتى لو في عيدي الفطر والأضحى، وأي تجمع فيه عُري وشرب المسكرات والمعازف بهذه الصورة لا يجوز للمسلم أن يشجعها، ولا أن يكون موجودا فيها ولا أن يربي أولاده على قبول ذلك، بالعكس المسلم يبتعد، ويفر بدينه عن كل ذلك".

وتابع: "تغمرني السعادة ببعض المناسبات الدينية كالهجرة والإسراء والمعراج وتحويل القبلة، وأفرح بكل ما منّ به الله على أمة الإسلام وولد آدم، فأفرح بمولد نبي الله موسى ونبي الله عيسى وسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-".

وأردف: "السنة التي أعترف بها هي السنة الهجرية، وهي التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، التي تحدث عنها الله- سبحانه وتعالى- في القرآن: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ»، فالتوقيت الذي يريد الله أن نتعامل به هو التوقيت الهجري، فالسنة الهجرية بها 4 أشهر حرم".

وأوضح: "الكتير من الناس عندما يحسب زكاة المال يحسبها على السنة الميلادية، وهذا خطأ لأن السنة الميلادية أكثر من الهجرية، وبالتالي قد يحدث تأخير في إخراج الزكاة وهي فرض، كما أن هناك من يريد تقسيط الزكاة، وموضحا أن من يريد التقسيط يقسط مقدار زكاته مقدما وليس مؤخرا".