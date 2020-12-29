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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت قناة وزارة الإسكان على موقع "يوتيوب"، فيديو بتصوير جوي لمشروعات الإسكان والأحياء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتستعد العاصمة لبدء التشغيل التجريبي لعدة مشروعات على رأسها الحي الحكومي والحي السكني r3، مارس المقبل على أن يكون الافتتاح الرسمي منتصف 2021، وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

ويعتبر الحي السكني الذي يضم 20 ألف شقة، بجانب المنطقة المركزية التي تضم أبراجًا شاهقة من ضمنها أعلى برج في أفريقيا، أحد أبرز المشروعات داخل العاصمة الإدارية، بخلاف مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومباني الحي الحكومي ومبنى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وانتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تنفيذ ما قريب من 94% من الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية، حيث يعتبر هذا الحي من أول المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمشروع العاصمة الإدارية.

وتم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وجاري الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، وتصل مساحة الحي السكني الثالث لـ1000 فدان عبارة عن 8 مجاورات، حيث ويضم الحي 19 ألف و944 وحدة سكنية و328 فيلا و624 تاون هاوس و64 مبنى سكني مختلط.

وفي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وصل ارتفاع البرج الأيقوني لأكثر من 200 متر، وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 387متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

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