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وزير الإنتاج الحربي يناقش مع شركات الإنتاج الحربى موازنة العام المالى 2019 ـ 2020

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وزير الإنتاج الحربي يناقش مع شركات الإنتاج الحربى موازنة العام المالى 2019 ـ 2020 وزير الإنتاج الحربي يناقش مع شركات الإنتاج الحربى موازنة العام المالى 2019 ـ 2020

مصراوي Masrawy

11:27 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام بمقر الوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامى للشركات عن العام المالى 2019-2020 ، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن الوزير "مرسي" حرص على الوقوف دقيقة حداداً على روح كل من الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق والدكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي السابق وذلك في بداية اجتماعات الجمعيات العمومية.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد (٢٠) شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وفي ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (٩٥% ) من المعتمد لهذا العام وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة (١٩ %)، بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ (١٥,٧٠٥) مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق (١٣,١٨٥) مليار جنيه.

ووجه الوزير "مرسي" الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافي مسببات الخسائر في الأرباح.​

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مصراوي Masrawy

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