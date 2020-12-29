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إزالة 324 حالة إشغال وتحرير 90 محضر تموين في أشمون- صور

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إزالة 324 حالة إشغال وتحرير 90 محضر تموين في أشمون- صور إزالة 324 حالة إشغال وتحرير 90 محضر تموين في أشمون- صور

مصراوي Masrawy

11:20 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود ورفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، لعودة الأمن والانضباط للشارع بنطاق المحافظة، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة، لردع المخالفين ومنع التجاوزات التي تضر بمصلحة المواطنين.

وقاد سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بمشاركة العميد صلاح مشعال رئيس شرطة المرافق بالمحافظة، حملة للمرور على المحلات، وضبط الأسواق ورفع الإشغالات بشوارع وميادين المدينة بحضور مسئولي الطب البيطري والتموين والصحة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ 324 حالة إشغال، 156 حالة ضبط، فضلًا عن تحرير 47 محضر إشغال، 30 محضر بيئة، 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 3 محاضر اشتراطات نظافة، 5 محاضر بيطرية، بالإضافة إلى ضبط 40 كيلو جرام لحوم حمراء و دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

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