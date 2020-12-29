منشورات على المطاعم والمنشآت السياحية.. الإسكندرية تواجه الموجة الثانية لكورونا- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

واستهدفت الحملات مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال المخالفة بالإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 16 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وغرب ووسط الإسكندرية بواقع " 7 مراكز دروس خصوصية و8 مقاهي ومكتبة".

ووجهت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات للعاملين بالمقاهي واستخدام أجهزة قياس الحرارة والأكواب ذات الاستخدام الواحد، فضلًا عن ترك مسافات بين الطاولات.

وفي سياق متصل، وزعت إدارة المتابعة الميدانية بحي العامرية ثان، منشورات على المطاعم والمنشآت السياحية والفندقية تحذر من إقامة أي احتفالات خلال رأس السنة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا، تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.