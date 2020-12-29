أخبار عاجلة

"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة -
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 -
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد -
الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وتنظيمًا متقنًا والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة -
"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182  خلال الـ24 ساعة الماضية -
مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم -
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني -
مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين -
النمسا : فتح البلاد فى 18 يناير مع الالتزام باجراء الفحوصات السريعة المجانية -
الجزائر: تبرئة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار من التآمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعتزم بدء التطعيم الأولى لكورونا

Print
القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعتزم بدء التطعيم الأولى لكورونا القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعتزم بدء التطعيم الأولى لكورونا

مصراوي Masrawy

11:16 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

سول - أ ش أ

ذكرت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية أنها تعتزم بدء إعطاء جرعاتها الأولية من لقاح (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين.

وقال مسؤول في القوات الأمريكية- وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "سيبدأ التطعيم اليوم الثلاثاء في المواقع، وسيتم تطعيم عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وأول المستجيبين مثل رجال الإطفاء".

ووصلت الشحنة الأولى من لقاح شركة "موديرنا" إلى كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضي وتم توزيعها على 3 مرافق علاج عسكرية للقوات الأمريكية، أمس الإثنين، وفقا للجيش الأمريكي.

وتشمل المواقع الثلاثة معسكر همفريز في بيونج تايك، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب سول، وقاعدة أوسان الجوية في نفس المدينة، وقاعدة كونسان الواقعة في غرب مدينة كونسان.

واختارت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، مقر القوات كواحد من أربعة مواقع خارج الولايات المتحدة القارية لتلقي اللقاحات الأولية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية