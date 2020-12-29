تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب "موجة كورونا ثالثة"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

فيما تواصل السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا الانتشار بسرعة، شددت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، على أنه ينبغي على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيا لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الدراسة إن "السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا، وإغلاق المدارس خلال يناير وتطعيم مليوني شخص أسبوعيا.

وأضافت "وفي ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

ووفقًا لإحصاء وكالة "رويترز"، سجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حتى مساء يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومستشاروه العلميون، أن سلالة جديدة متحوّرة من كورونا قد تكون أكثر قدرة على العدوى بنسبة تصل إلى 70 بالمائة، وتتفشى بسرعة في بريطانيا لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكا أو تسبب أمراضا أخطر، بحسب "رويترز".

وقالت الحكومة البريطانية يوم الخميس، إن 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 منذ بدء التطعيم.