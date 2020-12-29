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اعتبارًا من اليوم.. الأرجنتين تبدأ التطعيم باللقاح الروسي ضد كورونا

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اعتبارًا من اليوم.. الأرجنتين تبدأ التطعيم باللقاح الروسي ضد كورونا اعتبارًا من اليوم.. الأرجنتين تبدأ التطعيم باللقاح الروسي ضد كورونا

مصراوي Masrawy

11:14 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

وكالات:

ينطلق اليوم الثلاثاء التطعيم ضد عدوى ، بواسطة لقاح "سبوتنيك – في" الروسي في الأرجنتين، حيث جرى توزيع اللقاح على جميع مقاطعات البلاد.

ويُخطّط في البداية تطعيم الأطباء العاملين في وحدات العناية المركزة، وسيكون ذلك متاحا مباشرة في مكان العمل، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

كما بدأت السلطات المحلية في المقاطعات التسجيل عبر الإنترنت للراغبين في تلقي اللقاح، وقد عبّر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل عن رغبتهم في التطعيم.

ووفق وزير الصحة الأرجنتيني، غينيس غونزاليس، يبدأ التطعيم في جميع أنحاء البلاد في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي، الموافق للساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وتتوقع الأرجنتين استلام جرعات إضافية من اللقاح الروسي في يناير وفبراير القادمين بمقدار 5 و 14 مليونًا على التوالي، من أجل تلقيح جميع الأطباء والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأفراد الأمن، فيما سيكون التطعيم طوعيا.

وجرى تسليم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، التي تتكون من 300 ألف جرعة، إلى الأرجنتين في 24 ديسمبر.

هذا الأمر حظي باهتمام بالغ من قبل وسائل إعلام أرجنتينية التي وصفت الطائرة التي نقلت اللقاح الروسي بـ "رحلة الأمل".

وفي اليوم نفسه، عبّر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، عن شكره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على توفير اللقاح، معلنا إن التطعيم باللقاح الروسي سينطلق في بلاده اعتبارا من 29 ديسمبر.

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مصراوي Masrawy

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