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بدون رسوم.. الإمارات تمدد التأشيرات لكافة السياح لمدة شهر إضافي

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بدون رسوم.. الإمارات تمدد التأشيرات لكافة السياح لمدة شهر إضافي بدون رسوم.. الإمارات تمدد التأشيرات لكافة السياح لمدة شهر إضافي

مصراوي Masrawy

11:11 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن تمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن الدولة حاليا لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي هذا القرار بسبب "إغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت، وتقييد حركة الدخول والخروج منها".

ويُعد القرار، بحسب وام،"تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها".

كما تم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة، والسياح، ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار الإمارات.

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مصراوي Masrawy

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