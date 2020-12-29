أخبار عاجلة

"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة -
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 -
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد -
الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وتنظيمًا متقنًا والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة -
"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182  خلال الـ24 ساعة الماضية -
مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم -
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني -
مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين -
النمسا : فتح البلاد فى 18 يناير مع الالتزام باجراء الفحوصات السريعة المجانية -
الجزائر: تبرئة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار من التآمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

كيف تحافظ على نفسك في ظل كل هذا الموت والمرض؟ فاوتشي يرد

Print
مواضيع متعلقة
تسببت بها كورونا.. هذه أهم الابتكارات في قطاع السفر

تسببت بها كورونا.. هذه أهم الابتكارات في قطاع السفر

اللقطات الأولى من تشييع المخرج السوري حاتم علي في دمشق

اللقطات الأولى من تشييع المخرج السوري حاتم علي في دمشق

خاص CNN: نجوم سوريون يرثون حاتم علي "شريك النجاح" و"رفيق المشوار"

خاص CNN: نجوم سوريون يرثون حاتم علي "شريك النجاح" و"رفيق المشوار"

شبكة عيون الإخبارية