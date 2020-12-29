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النيابة تصرح بدفن جثة ضحية حادث تصادم في كرداسة

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النيابة تصرح بدفن جثة ضحية حادث تصادم في كرداسة النيابة تصرح بدفن جثة ضحية حادث تصادم في كرداسة

مصراوي Masrawy

11:00 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن شخص توفي في حادث تصادم سيارتين، وأصيب فيها اثنين بكسور وكدمات، كما قررت الاستعلام عن حالة المصابين وتسليم الجثة لذويها.

تلقى الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق اللبيني بالقرب من قرية كومبرة بمنطقة ناهيا بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل، ما تسبب في تهشم السيارة النقل وسقوط السيارة الميكروباص بمصرف مائي، ونتج عن ذلك مصرع شخص يدعى "السيد. ك"، وإصابة اثنين آخرين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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