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بدء توسيع وتطوير طريق المسار السياحي في البياضية بالأقصر

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بدء توسيع وتطوير طريق المسار السياحي في البياضية بالأقصر بدء توسيع وتطوير طريق المسار السياحي في البياضية بالأقصر

مصراوي Masrawy

11:01 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

بدأ مركز ومدينة البياضية جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال توسيع وتطوير طريق المسار السياحي مع الشركة المنفذة للمشروع.

وشدد اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة على الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير الطريق طبقًا للجدول الزمني المقرر، لخدمة أهالي محافظة الأقصر والأفواج السياحية، لاستيعاب الكثافة المرورية وحافلات الأفواج.

وأضاف رئيس مدينة البياضية ، إلى أنه جرى تتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع ناتج تقليم الأشجار والمخلفات من الطريق.

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