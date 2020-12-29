أخبار عاجلة

"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة -
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 -
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد -
الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وتنظيمًا متقنًا والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة -
"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182  خلال الـ24 ساعة الماضية -
مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم -
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني -
مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين -
النمسا : فتح البلاد فى 18 يناير مع الالتزام باجراء الفحوصات السريعة المجانية -
الجزائر: تبرئة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار من التآمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

توقعات الأبراج 2021 سنة مكملة لـ 2020.. والحوت طيب والدلو ملك

Print
مواضيع متعلقة
أغرب خيانة.. نفق أسفل السرير تستخدمه الزوجة لمقابلة عشيقها

أغرب خيانة.. نفق أسفل السرير تستخدمه الزوجة لمقابلة عشيقها

نبني البشر قبل الحجر.. أهلا بكم في مدينة "معا".. هنا سينتقل أهالي المناطق الخطرة

نبني البشر قبل الحجر.. أهلا بكم في مدينة "معا".. هنا سينتقل أهالي المناطق الخطرة

وزير السياحة يفتتح عملية إنقاذ وترميم 29 من تماثيل كباش الكرنك

وزير السياحة يفتتح عملية إنقاذ وترميم 29 من تماثيل كباش الكرنك

‎ تركت الطب وفتحت ورشة.. "مى" طبيبة بشرية تثبت أن الفنون جنون

‎ تركت الطب وفتحت ورشة.. "مى" طبيبة بشرية تثبت أن الفنون جنون

شبكة عيون الإخبارية