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"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر في المملكة
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السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38
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السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد
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السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وتنظيمًا متقنًا والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة
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السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182 خلال الـ24 ساعة الماضية
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السبت 02 يناير 2021 03:25 مساءً
مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم
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السبت 02 يناير 2021 03:23 مساءً
رئيس الحكومة العراقية السابق يكشف مضمون اتصال ترامب به قبل مقتل سليماني
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السبت 02 يناير 2021 03:23 مساءً
مصدر طبي سوري : 5 قتلى و9 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين
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السبت 02 يناير 2021 03:23 مساءً
النمسا : فتح البلاد فى 18 يناير مع الالتزام باجراء الفحوصات السريعة المجانية
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السبت 02 يناير 2021 03:23 مساءً
الجزائر: تبرئة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار من التآمر
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السبت 02 يناير 2021 03:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
عملية إنقاذ كلب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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