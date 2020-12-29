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تسجّل تراجعًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

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روسيا تسجّل تراجعًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا تسجّل تراجعًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا
أجرت نحو 90 مليون اختبار للكشف عن الحالات منذ تفشي الوباء

روسيا تسجّل تراجعًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

سجّلت ، تراجعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ إذ انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى نحو 27 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتُظهر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، انخفاضًا مطردًا في أعداد الإصابات بالفيروس؛ إذ تراجعت الأرقام من 29 ألفًا إلى 28 ألفًا لتنخفض آخر حصيلة يومية إلى 27 ألف إصابة فقط.

ووفق "روسيا اليوم" أعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، تماثل 24874 شخصًا للشفاء؛ مما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و496183.

وسجلت روسيا خلال اليوم الماضي 562 حالة وفاة؛ مما يرفع الحصيلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 55827 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و105037 إصابة.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا نحو 90 مليون اختبار للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء.

وقد بدأت روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة تطعيم مجاني بلقاح "سبوتنيك V" في كل مناطق البلاد.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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