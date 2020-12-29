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هيئة المحاسبين تعتمد تعديلات المجلس الدولي على معيار التقرير المالي "4"

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هيئة المحاسبين تعتمد تعديلات المجلس الدولي على معيار التقرير المالي "4" هيئة المحاسبين تعتمد تعديلات المجلس الدولي على معيار التقرير المالي "4"
تمديد الإعفاء المؤقت الممنوح لشركات التأمين من تطبيق المعيار للتقرير"9"

هيئة المحاسبين تعتمد تعديلات المجلس الدولي على معيار التقرير المالي

اعتمدت الهيئة للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 "عقود التأمين"، حيث قام المجلس الدولي بتمديد الإعفاء المؤقت الممنوح لشركات التأمين من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9، ومدد المجلس الدولي ذلك الإعفاء بالتزامن مع التمديد لتاريخ التطبيق الأولي لمعيار التأمين الجديد (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17: عقود التأمين).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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