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لجنة المقاييس والسلامة الجوية بدول الخليج تناقش آلية استخدام الطائرات بدون طيار

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لجنة المقاييس والسلامة الجوية بدول الخليج تناقش آلية استخدام الطائرات بدون طيار لجنة المقاييس والسلامة الجوية بدول الخليج تناقش آلية استخدام الطائرات بدون طيار
ناقشت آلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات واعتماد كليات التدريب للطيران المدني

لجنة المقاييس والسلامة الجوية بدول الخليج تناقش آلية استخدام الطائرات بدون طيار

عقدت لجنة المقاييس والسلامة الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها التاسع أمس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السلامة الجوية، ومنها البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، وآلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة كورونا على قطاع المقاييس والسلامة الجوية، وكذلك الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية