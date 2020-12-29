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لأول مرة منذ 9 سنوات... "سامسونج" تعلن ما سبّبته كورونا لهواتفها

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لأول مرة منذ 9 سنوات... "سامسونج" تعلن ما سبّبته كورونا لهواتفها لأول مرة منذ 9 سنوات... "سامسونج" تعلن ما سبّبته كورونا لهواتفها
تستعد الشركة لإطلاق مجموعة جديدة في يناير ضمن سلسلة "غلاكسي إس 21"

لأول مرة منذ 9 سنوات...

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عما سببته جائحة المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" لهواتفها ومنتجاتها الإلكترونية.

وقالت سامسونج، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو": إنها لأول مرة منذ 9 سنوات، لم تصل لحاجز مبيعات 300 مليون هاتف في عام 2020.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنها في الربع الثالث من عام 2020، حققت مبيعات لهواتفها وصلت إلى 189 مليون هاتف، وهو أفضل رقم حققته سامسونج هذا العام.

أما في الربع الأخير فقد وصل إجمالي ما حققته سامسونج من مبيعات، إلى 270 مليون هاتف، وهو أقل بنحو 30 مليون هاتف عن حاجز الـ300 مليون هاتف.

ولكن توقعت سامسونج انتعاشة في المبيعات خلال عام 2021؛ حيث أشارت إلى أنها تتوقع حتى الآن مبيعات بنحو 307 ملايين هاتف؛ ولكن هذا مرتبط أيضًا بتطورات الجائحة.

وتستعد الشركة الكورية لأن تطلق مجموعة هواتف جديدة في يناير ضمن سلسلة هواتف "سامسونج غلاكسي إس 21".سامسونج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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