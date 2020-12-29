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ضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

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ضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء ضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

مصراوي Masrawy

10:48 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على مناطق من الدلتا والوجه البحري، وخاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وفيما يتعلق بطقس الغد، جاءت التوقعات كما يلي:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

- شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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مصراوي Masrawy

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