الشؤون البلدية: بادروا بإصدار ترخيص السكن الجماعي قبل بدء تطبيق المخالفات

★ ★ ★ ★ ★

جددت الوزارة عبر حسابها في تويتر التذكير بموعد فرضها على المخالفين.. 1 يناير

جدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، التذكير بموعد فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بادِرْ بإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد قبل بدء تطبيق المخالفات والغرامات في 1/ 1/ 2021، واحصل على المزيد من المعلومات من خلال الرابط.

وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق، أن فحص المساكن يتم وفقًا للإجراءات الحالية من قِبَل مفتشي البلديات المعنية؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.