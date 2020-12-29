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تركا المرضى للعب البلايستيشن.. خصم 3 أيام لممرضين بمستشفى المحمودية

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تركا المرضى للعب البلايستيشن.. خصم 3 أيام لممرضين بمستشفى المحمودية تركا المرضى للعب البلايستيشن.. خصم 3 أيام لممرضين بمستشفى المحمودية

مصراوي Masrawy

10:36 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

البحيرة- أحمد نصرة:

قرر الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية المركزي، مجازاة ممرض وأخصائي تمريض بخصم 3 أيام من راتبيهما، بسبب خروجهما عن مقتضيات العمل ولعبهما بلايستيشن بقسم الاستقبال.

وقال مدير المستشفى، إن مشرفة السهر خلال اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، تقدمت بمذكرة لمحاسبتهما، وأنه لن يتهاون أو يتستر على أي تقصير في العمل.

كان المستشفى شهد انشغال اثنين من طاقم التمريض بقسم الاستقبال باللعب على جهاز لاب توب، ما أثار غضب المرضى وذويهم، ووثق أحدهم الواقعة بالتقاط صورة لهما أثناء اللعب.

وقال فارس العربي، ملتقط الصورة: "توجهت للمستشفى لإنهاء إجراءات غسل وتكفين والد صديقي المتوفي بفيروس كورونا، وأثناء تواجدي بقسم الاستقبال للاستفسار عن مكان عامل المشرحة، تمهيدًا لنقل الجثمان إليها وتغسيله، فوجئت باثنين من قسم التمريض يلعبان بلايستيشن، وانشغلا بذلك عن أداء مهامهما في رعاية المرضى.

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