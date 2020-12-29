لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس بالإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات لتطهير المنشآت والشوارع باستخدام الكلور، والمواد الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى، في إطار جهود مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس ومحطة وقود بمناطق "قشوع والصحراوي وعبدالقادر"، للحد من انتشار فيروس كورونا.

بينما أجرى حي العامرية ثان أعمال تعقيم وتطهير شاملة للمدارس والوحدات الصحية والجمعية الزراعية والشوارع بقريتي "البيصار والوفاء".

وواصلت إدارة الأزمات تطهير ديوان عام حي الجمرك، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، حفاظًا على الصحة العامة.