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لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس بالإسكندرية- صور

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لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس بالإسكندرية- صور لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

10:36 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات لتطهير المنشآت والشوارع باستخدام الكلور، والمواد الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى، في إطار جهود مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس ومحطة وقود بمناطق "قشوع والصحراوي وعبدالقادر"، للحد من انتشار .

بينما أجرى حي العامرية ثان أعمال تعقيم وتطهير شاملة للمدارس والوحدات الصحية والجمعية الزراعية والشوارع بقريتي "البيصار والوفاء".

وواصلت إدارة الأزمات تطهير ديوان عام حي الجمرك، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، حفاظًا على الصحة العامة.

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